Волонтерский штаб по организации рейтингового голосования в Ингушетии повышает свою активность

По информации Ресурсного центра добровольчества региона, всего на территории республики в настоящее время работают 98 человек. Это неравнодушные к проблемам своего края ребята, активно проявляющие свою гражданскую позицию. Они будут на протяжении всего периода голосования проводить агитацию и оказывать помощь в голосовании на местах, по упрощенной системе. Для этого у волонтеров имеется упрощенная версия платформы, а каждому желающему принять участие в голосовании понадобится лишь номер телефона.

Волонтеры с 15 апреля начали посещать места массового скопления населения, а именно МФЦ, образовательные учреждения, государственные органы власти, сельскохозяйственные ярмарки, остановки и др. И даже в дни праздника Ид аль-Фитр ребята планируют работать, вовлекая в голосование своих гостей.

В настоящее время самое большое количество волонтеров сосредоточено в городах Сунжа и Назрань, это 60 и 20 человек соответственно. Волонтерский штаб по организации рейтингового голосования поставил задачу для каждого волонтера набрать как минимум 20 голосов в день.

Необходимо отметить, что по сбору количества голосов волонтерами лидирует город Малгобек, у них 850 голосов, далее идет Сунжа — 803 голоса, завершает тройку город Назрань с 504 голосами. Эти темпы ежедневно будут только наращиваться, отметил руководитель Ресурсного центра добровольчества Ингушетии Назир Галаев. Связанно это в первую очередь с тем, что число желающих работать волонтерами с каждым днем увеличивается.

«На сегодняшний день мы получили 98 заявок на волонтерское участие, при плане 40 человек. Нас очень радует энтузиазм нашей молодежи, ее желание участвовать в данном проекте, помогать в реализации такого важного для нашего региона проекта по формированию городской среды. Наши добровольцы окажут неоценимую помощь рейтинговому голосованию. Благодаря их агитационной работе многие жители республики узнают о том, что у них есть возможность принять участие в рейтинговом голосовании, то есть принять участие в жизни их города или села», — подчеркнул Назир Галаев.

Обучающий семинар с волонтерами прошел на днях на базе Минстроя Ингушетии. Представители курирующего ведомства на практике показали ребятам, как работает платформа, каким образом можно максимально вовлечь население в процесс голосования и как работать с приложением «Волонтеры ФКГС». Подобные встречи при необходимости будут повторяться.

Напомним, что в Ингушетии 15 апреля стартовало рейтинговое голосование на общероссийской платформе za. gorodsreda. ru (http://za. gorodsreda. ru/), инициированное Президентом страны В. В. Путиным. Каждый желающий старше 14 лет может принять участие в этом проекте, перейдя по ссылке, выбрав свой муниципалитет и территорию, благоустройство которой он видит в первоочередном порядке.