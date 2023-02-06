Волонтеры Ингушетии продолжают оказывать поддержку семьям участников СВО
Региональный Ресурсный центр добровольчества в Ингушетии вместе с Коммолодежи республики провёл акцию по раздаче гумпомощи для семей граждан, участвующих в зоне проведения СВО.
Как сообщили в Коммолодёжи региона, молодые люди провели сбор продуктовой помощи на базе РЦД в рамках Всероссийской акции «Мы вместе», куда неравнодушные граждане привозили товары первой необходимости.
Активное участие в сборе приняли студенты Назрановского политехнического колледжа, а также школьники.
Напомним, влиться в ряды благотворителей или подать заявку о помощи может любой желающий, для этого необходимо перейти на сайт «МЫВМЕСТЕ. РФ» и выбрать категорию. Члены штаба по региону ответят и поддержат в любом начинании.