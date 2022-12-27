Волонтеры Ингушетии проведут акцию «С Новым годом, ветеран»

Как сообщили в комитете по делам молодежи республики, в ходе мероприятия ребятам было рассказано о необходимой работе в рамках реализации данной новогодней акции. Все участники получили соответствующие методические рекомендации и задания.

В преддверии Нового года активисты «Волонтеры Победы» будут поздравлять ветеранов ВОВ и тружеников тыла с наступающим праздником.