Волонтеры Ингушетии проведут акцию «С Новым годом, ветеран»
В Ингушетии прошёл обучающий семинар для волонтеров регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в рамках акции «С Новым годом, ветеран».
Как сообщили в комитете по делам молодежи республики, в ходе мероприятия ребятам было рассказано о необходимой работе в рамках реализации данной новогодней акции. Все участники получили соответствующие методические рекомендации и задания.
В преддверии Нового года активисты «Волонтеры Победы» будут поздравлять ветеранов ВОВ и тружеников тыла с наступающим праздником.