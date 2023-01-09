Волонтеры Ингушетии провели благотворительную акцию в рамках проекта «Мы вместе»

«Не знаю, почему так, но от участия в данном деле чувствуется, что мы делаем действительно нечто большее, чем просто оказываем материальную поддержку. Поговорить с этими людьми, поддержать их и ободрить — это всё приносит облегчение не только для нас, но и для них. Очень радостно видеть счастливые лица ребятишек, когда даришь им подарки. Такая малость, а столько улыбок», — отметил один из организаторов и участников акции Назир Галаев

Напомним, в течение новогодних выходных активисты, председатели молодёжных организаций и руководители ведомств передали наборы первой необходимости семьям мобилизованных и оказали поддержку семьям погибших в СВО.