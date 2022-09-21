Волонтеры Ингушетии смогут получить денежные премии за участие в конкурсе «Зов природы»

Цель конкурса — уборка лесных и прибрежных территорий, пропаганда раздельного сбора отходов и популяризация идей, ценностей и практики экологического волонтерства, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Для участия в акции необходимо: зарегистрироваться на Ecowiki.ru, завести мероприятие, провести уборку с раздельным сбором отходов и сдать отчет в личном кабинете Ecowiki.ru с использованием хештегов #эковики, #акция_зовприроды.

Среди участников будет выбрано 5 победителей, которые получат денежные вознаграждения от 10 до 50 тыс. рублей (за первое место).

Присоединиться к розыгрышу премии можно до 25 октября 2022 года.

Победители будут выбраны по следующим критериям: количество проведенных уборок, привлеченных волонтеров (участников акций), собранного мусора и количество отходов, сданных в переработку

Итоги конкурса будут подведены 15 ноября 2022 года, во Всемирный день вторичной переработки. Результаты будут размещены в социальных сетях платформы Ecowiki.ru. Подробности на сайте конкурса: https://ecowiki.ru/konkurs-volonterskih-uborok/.