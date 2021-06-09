Волонтеры-медики Ингушетии пригласили всех желающих присоединиться к Всероссийской донорской акции «Следуй за мной!»

«Только человек может сдать кровь. Заменить донора не способно ни юридическое лицо, ни банк, ни предприятие. Стать донором может только человек. Стать донором — это спасти чью-то жизнь», — подчеркнули организаторы акции.

Примерно 99% донаций совершается безвозмездно. То есть это настоящий дар, который один человек делает другому.