Волонтеры-медики Ингушетии пригласили всех желающих присоединиться к Всероссийской донорской акции «Следуй за мной!»
14 июня волонтеры-медики Ингушетии пригласили всех желающих присоединиться к Всероссийской донорской акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» в рамках пятилетия ВОД «Волонтеры-медики».
«Только человек может сдать кровь. Заменить донора не способно ни юридическое лицо, ни банк, ни предприятие. Стать донором может только человек. Стать донором — это спасти чью-то жизнь», — подчеркнули организаторы акции.
Примерно 99% донаций совершается безвозмездно. То есть это настоящий дар, который один человек делает другому.