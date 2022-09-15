Акция

Волонтеры-медики Ингушетии провели акцию «Помоги первым»

0

Волонтеры-медики Ингушетии совместно с региональным отделением Российского Красного Креста и при поддержке молодёжного парламента республики провели акцию «Помоги первым», приуроченную ко Всемирному дню оказания первой помощи.

Акция проходила на территории аллеи имени А. Кадырова в столице Ингушетии Магасе. Сертифицированные инструкторы обучали всех желающих правилам и приемам оказания первой помощи пострадавшим.

«Цель акции «Помоги первым» — просвещение населения и актуализация существующих знаний и навыков по оказанию первой помощи, профилактика бытового травматизма, формирование ответственного отношения к собственному здоровью», — рассказали организаторы мероприятия.

Также волонтеры-медики провели акцию «Помоги первым» в лицее — детском саду города Магаса и лицее № 1 города Назрани. Результатом данных мероприятий стало повышение осведомлённости школьников в части оказания первой помощи.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Камерный оркестр ингушской филармонии готовится к своему первому концерту
В Ингушетии разработают дополнительные меры по увеличению сборов платежей за электроэнергию
В Ингушетии обследуют территорию, где в годы ВОВ погибло более ста красноармейцев
Русский театр Ингушетии приглашает на спектакль «Преступление и наказание»
В спортшколе села Плиево Ингушетии провели профилактическое мероприятие «Молодёжь против терроризма»
Ингушетия поучаствует во Всероссийском фестивале работающей молодежи на Ставрополье
Ингушский боксёр-профессионал Али Измайлов, по предварительным данным, проведёт бой с Радивое Калайджичем
В Карабулаке Ингушетии началась кампания по вакцинации и ревакцинации
Фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» возглавил Ахмед Оздоев
Пограничники Ингушетии приняли участие в третьем этапе операции «Мак-2022»
В Ингушетии проведут инспекторскую проверку оперативно-служебной деятельности отдела полиции по городу Назрани

Главное

Яндекс.Метрика

 