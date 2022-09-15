Волонтеры-медики Ингушетии провели акцию «Помоги первым»

Акция проходила на территории аллеи имени А. Кадырова в столице Ингушетии Магасе. Сертифицированные инструкторы обучали всех желающих правилам и приемам оказания первой помощи пострадавшим.

«Цель акции «Помоги первым» — просвещение населения и актуализация существующих знаний и навыков по оказанию первой помощи, профилактика бытового травматизма, формирование ответственного отношения к собственному здоровью», — рассказали организаторы мероприятия.

Также волонтеры-медики провели акцию «Помоги первым» в лицее — детском саду города Магаса и лицее № 1 города Назрани. Результатом данных мероприятий стало повышение осведомлённости школьников в части оказания первой помощи.