Волонтеры-медики Ингушетии рассказали школьникам, как обезопасить себя от простудных заболеваний

Волонтеры-медики Ингушетии рассказали школьникам, как обезопасить себя от простудных заболеваний
Волонтеры-медики Ингушетии провели в начальной школе № 17 города Назрани лекцию на тему «Профилактика ОРВИ, гриппа и Covid-19», сообщила пресс-служба Ингушского государственного университета.
Вместе с координатором направления «Профориентация школьников в медицину» они прочитали лекцию по профилактике сезонных респираторных заболеваний для ребят, а после лекции объяснили, какие меры предпринять для укрепления иммунитета и для того, чтобы обезопасить себя от простудных заболеваний.
«Школьникам понравилось мероприятие, и они просили обязательно вернуться с новой информацией», — отметили волонтеры-медики.