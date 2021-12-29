Волонтеры-медики Ингушетии рассказали школьникам, как обезопасить себя от простудных заболеваний

Вместе с координатором направления «Профориентация школьников в медицину» они прочитали лекцию по профилактике сезонных респираторных заболеваний для ребят, а после лекции объяснили, какие меры предпринять для укрепления иммунитета и для того, чтобы обезопасить себя от простудных заболеваний.

«Школьникам понравилось мероприятие, и они просили обязательно вернуться с новой информацией», — отметили волонтеры-медики.