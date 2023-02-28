Волонтеры-медики Ингушетии рассказали школьникам о профилактике глазных болезней
Волонтеры-медики Ингушетии провели для старшеклассников мероприятия в рамках федеральной программы «ПроЗрение», рассказал нашему изданию представитель общественной организации.
Студенты Ингушского государственного университета рассказали школьникам о профилактике ухудшения зрения, показали несколько упражнений для тренировки зрительного анализатора.
По словам собеседника, учащиеся внимательно слушали и задавали множество вопросов, на которые волонтеры с удовольствием отвечали.