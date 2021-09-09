Волонтеры-медики из Ингушетии представляют республику на фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму

Всего на «Тавриде-Арт», которая проходит с 8 по 12 сентября, участвуют 183 волонтера-медика из 67 регионов России. Они делятся своими знаниями в формировании полезных привычек и заботе о ментальном здоровье.

Пятидневная программа фестиваля охватит более 320 различных мероприятий. Добровольцы проведут для участников игру «Империя ЗОЖ» и организуют релакс-зону с волонтерами-психологами. На площадке уже проходят воркшопы, творческие мастерские, квесты, мастер-классы, презентации и многое другое.

В этом году масштабный фестиваль проходит в третий раз. Гостями события станут около тысячи жителей Крымского полуострова.