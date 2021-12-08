Вопрос догазификации находится на личном контроле Главы Ингушетии

«Это важный для региона вопрос. Хотелось бы, чтобы он был своевременно закрыт и люди не имели бы больше проблем с газом в доме. Это бытовое топливо, без которого не может сейчас обходиться ни одна семья. Но, чтобы завершить работы по газификации в соответствии с план-графиком, нужна активность и со стороны самих жителей по подаче заявок. По имеющейся информации, в настоящее время идет сбор необходимых данных по подготовке целевого прогнозного топливно-энергетического баланса Республики Ингушетия», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что за пять месяцев текущего года от жителей региона в «Газпром газораспределение Назрань» поступили 692 заявки на догазификацию, из них только у 131 заявителя есть правоустанавливающие документы. По 91 адресу заключены договора на догазификацию, по 35 уже выполнены строительно-монтажные работы.

Однако такие темпы реализации программы социальной догазификации не достаточно высоки, отставание объясняется отсутствием у заявителей документов, отвечающих требованиям законодательных актов, в том числе регистрация объектов капстроительства. Кроме того, неготовность газового оборудования внутри участков и домов к приему газа также тормозит темпы догазификации.

Между тем, компанией «Газпром газораспределение Назрань» проведена адресная инвентаризация в 39 населенных пунктах Ингушетии на наличие негазифицированных домов, по итогам которой обнаружено 4 048 домов, которым необходима газификация, и в границах которых проложены газораспределительные сети.

Ранее Главой республики был утвержден план-график, согласно которому в текущем году догазифицированы будут около 100 домов, в 2022 году — 677, а в 2023 году газ бесплатно будет проведен в 3,2 тыс. домов.

С начала реализации программы на официальном сайте Минпромцифры региона (https://mtseing. ru) для жителей размещена вся необходимая информация по программе социальной газификации. Также АО «Газпром газораспределение Назрань» на сайте ingushgas. ru ведется активная работа по информационному сопровождению мероприятий догазификации. В компании заявителям представлена возможность выбора и оплаты газоиспользующего оборудования внутри его участка, к границам которого будет подведен газ.

По данным правительства Ингушетии, меры поддержки отдельных категорий населения по субсидированию затрат на покупку газоиспользующего оборудования внутри участка в республике не запланированы из-за дефицитности бюджета и наличия у региона мер бюджетного принуждения.

Напомним, летом этого года началась реализация программы, рассчитанной до 2023 года, по бесплатному подведению газа к земельным участкам домов жителей в газифицированных населенных пунктах. На сегодняшний день уровень газификации в Ингушетии составляет свыше 85%.