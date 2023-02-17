Вопрос капремонта школы в Ингушетии поднимался на приеме граждан заместителем полпреда в СКФО

Как сообщает пресс-служба полпредства, в мероприятии приняли участие руководитель приемной Президента России в СКФО Олег Родькин, главные федеральные инспекторы по Ингушетии и Ставропольскому краю Виталий Смирнов и Андрей Скрипник, заместители глав правительств двух субъектов Тимур Фаттахов и Лариса Калинченко.

В ведомстве отметили, что по всем обращениям, адресованным главе государства, были приняты положительные решения, установлены сроки их исполнения. Ход реализации мер взят на контроль в аппарате полпреда Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.