Трудоустройство

Вопрос трудоустройства ветеранов СВО возьмут на контроль в правительстве Ингушетии

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Взять на контроль вопрос трудоустройства ветеранов специальной военной операции поручил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов первому заместителю премьер-министра республики Индире Саговой.

На совещании в Магасе с участием президента Всероссийского союза ветеранов СВО Олега Панчурина руководитель субъекта отметил, что необходимо постоянно отслеживать, в чем нуждаются военнослужащие, которые вернулись из зоны боевых действий.

«Надо относиться к семьям наших военнослужащих как к родным, оперативно реагировать на все их просьбы. Это наша прямая обязанность. Постоянно смотрите и проверяйте, что необходимо сделать для наших ребят, которые либо сейчас сражаются за нашу страну, либо уже вернулись из зоны СВО», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Олег Панчурин отметил, что ранее с Главой республики они обсудили ряд вопросов, включая социальный пакет военнослужащих.

«Именно самым уязвимым слоям населения требуется наша неоспоримая поддержка. Самое главное сегодня — чтобы люди не чувствовали себя брошенными, чтобы у них были возможности зарабатывать деньги, проходить реабилитацию и многое другое», — считает президент Всероссийского союза ветеранов СВО.

Также на совещании руководителю Минтруда региона поручено отслеживать выплаты пособий, постоянно взаимодействовать с отделением Социального фонда России. Было отмечено, что все ключевые сведения должны быть и у руководителя регионального отделения Всероссийского союза ветеранов СВО Зайта Орцханова, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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