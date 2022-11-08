Профилактика терроризма

Вопросы антитеррористический защищенности школ обсудили в Назрановском районе Ингушетии

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В сельском поселении Экажево с руководителями образовательных учреждений Назрановского района обсуждались вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью социальных объектов.

Мероприятие в формате семинара прошло на базе начальной первой общеобразовательной школы. На мероприятии присутствовали сотрудники администрации района, МЧС, управления национальной гвардии по республике, военного комиссариата.

Отмечается, что также обсуждалась разработка нормативно правовой базы на основании утверждённого Главой Ингушетии плана мероприятий, направленных на совершенствование антитеррористической защищенности объектов образования региона.

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