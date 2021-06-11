Вопросы допризывной подготовки юношей обсудили в Горском кадетском корпусе Ингушетии

«Во время недавней рабочей поездки в Санкт-Петербург я побывал в Военной академии связи имени Буденного и был горд и рад слышать, что в ней служат и наши ребята. Из вуза выпускаются в офицерском чине, освоив профессию инженера. Эти ребята гарантированно реализуют свой потенциал, такие специалисты всегда будут нужны. И все это — военная служба. При всем этом меня удивляет, что хоть мы и укладываемся в норму призыва, назрела необходимость принятия у нас дополнительных мер по повышению привлекательности службы», — сказал Калиматов.

По его словам, в республике, да и в целом в стране «было честью служить в армии. Во-первых, защита Отечества — долг и обязанность. Во-вторых, армия — это школа мужества, она формирует мировоззрение. Сегодня мы должны выработать план совместных действий для реализации этих мер».

Глава региона также отметил положительные стороны службы в армии. «Сам по себе военный билет открывает для молодого человека возможности трудоустройства на хорошую работу, что особенно актуально для нашего региона. А продолжение службы по контракту — это и высокий доход, и служебное жилье. Если в последующем у военнослужащего образовалась семья — свое жилье или сертификат на него. Если придет время уйти в отставку, он всегда сможет найти работу, потому что навыки специалистов военно-учетного направления востребованы и в гражданской жизни», — считает он.

Говоря о допризывной подготовке, руководитель региона отметил, что власти региона настроены активизировать работу по повышению физической подготовленности юношей согласно требованиям современной армии.

В числе мероприятий выделялись инициативы о внедрении в программы внешкольных занятий спортивного ориентирования и проведении соревнований по дисциплине, создании детско-подростковых военно-патриотических лагерей, обучении плаванию молодых людей и другие. В частности, кадетский корпус — единственное начальное военно-учебное заведение республики — в скором времени получит новый бассейн и тренировочный комплекс. Строительные работы уже начаты, открытие объекта ожидается к началу учебного года. Планируется, что к проведению занятий с курсантами будут привлечены профессиональные дайверы. Обучение молодежи базовому уровню плавания, по мнению Главы субъекта, нужно организовать и на базе муниципальных бассейнов.

Также было принято решение усилить информационную деятельность, направленную на разъяснение молодым людям и их родителям особенностей призыва, преимуществ службы в армии, условий поступлений в военные вузы, дальнейших перспектив трудоустройства, карьерного роста, популяризации военно-учетных профессий, социального статуса военнослужащего.

Весенний призыв текущего года на срочную военную службу начался 1 апреля. Согласно сообщению военного комиссара региона Тимура Местоева, норма призыва граждан на военную службу, установленная для республики на указанный период, составляет 200 человек. Молодые люди будут проходить военную службу во всех родах войск в различных регионах России.