Вопросы эффективности исполнения поручений руководства Ингушетии обсудили в Магасе

Он отметил важность того, чтобы управление надлежащим образом осуществляло свои функции в области контроля и надзора.

«Ваша задача — обеспечить прозрачность и непрерывность этого процесса, а также улучшить координацию и взаимодействие с другими структурами администрации и ведомствами», — подчеркнул руководитель субъекта.

Также Махмуд-Али Калиматов указал на необходимость усиления контроля за дисциплиной исполнения поручений, в том числе исходящих от премьер-министра региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.