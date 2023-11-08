Власть

Вопросы эффективности исполнения поручений руководства Ингушетии обсудили в Магасе

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Вопросы эффективности исполнения поручений обсудил Махмуд-Али Калиматов с новым руководителем контрольного управления администрации Главы и правительства республики Борисом Паровым.

Он отметил важность того, чтобы управление надлежащим образом осуществляло свои функции в области контроля и надзора.

«Ваша задача — обеспечить прозрачность и непрерывность этого процесса, а также улучшить координацию и взаимодействие с другими структурами администрации и ведомствами», — подчеркнул руководитель субъекта.

Также Махмуд-Али Калиматов указал на необходимость усиления контроля за дисциплиной исполнения поручений, в том числе исходящих от премьер-министра региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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