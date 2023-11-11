Вопросы межведомственного электронного взаимодействия обсуждались в судебном департаменте Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, целью встречи стало доведение до представителей республиканских судов информации о внесенных изменениях и недопущении отказов в возбуждении исполнительных производств при направлении документов в электронном виде в ФССП России работниками канцелярий судов общей юрисдикции и аппаратов мировых участков.

«Также речь шла о необходимости корректно вносить сведения и установочные данные граждан и организаций. Подобны встречи способствуют активному взаимодействию двух ведомств и обеспечивают эффективную работу в будущем», — отметили в управлении ФССП по региону.