УФССП

Вопросы межведомственного электронного взаимодействия обсуждались в судебном департаменте Ингушетии

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Сотрудники УФССП по республике провели рабочую встречу с сотрудниками регионального управления судебного департамента по вопросам внесения изменений в федеральный закон «Об исполнительном производстве» и переходу на электронное взаимодействие.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, целью встречи стало доведение до представителей республиканских судов информации о внесенных изменениях и недопущении отказов в возбуждении исполнительных производств при направлении документов в электронном виде в ФССП России работниками канцелярий судов общей юрисдикции и аппаратов мировых участков.

«Также речь шла о необходимости корректно вносить сведения и установочные данные граждан и организаций. Подобны встречи способствуют активному взаимодействию двух ведомств и обеспечивают эффективную работу в будущем», — отметили в управлении ФССП по региону.

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