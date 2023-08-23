Безопасность

Вопросы обеспечения безопасности школ в новом учебном году обсудили в правительстве Ингушетии

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Вопросы обеспечения безопасности образовательных организаций в новом учебном году обсудили на заседании в правительстве Ингушетии под руководством вице-премьера Эсет Боковой.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, для обеспечения готовности педагогических и иных работников образовательных учреждений к действиям при угрозе совершения преступлений террористической направленности 29-30 августа в общеобразовательных учреждениях по инициативе министерства просвещения страны пройдут Всероссийские учения.

Работники образовательных организаций и сотрудники охраны отработают действия при вооруженном нападении и дальнейшие шаги при обнаружении размещенного в здании или на территории школы взрывного устройства.

«Главная цель таких мероприятий — повысить уровень подготовленности и способности персонала к эффективному реагированию в кризисных ситуациях. Они способствуют усилению безопасности образовательных учреждений и гарантированию защиты их сотрудников и учащихся. Надеюсь, что все участники обучения серьезно отнесутся к его подготовке», — подчеркнула вице-премьер.

В пресс-службе напомнили, что в минувшем году неизвестные отправляли на официальные ресурсы госучреждений сообщения о минировании в общеобразовательных учреждениях. Опасные предметы в школах обнаружены не были, однако занятия в некоторых учебных заведениях были отменены.

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