Вопросы обеспечения безопасности в День знаний и во время осенних выборов обсудили на заседании АТК Ингушетии
Обеспечение безопасности в период предстоящих массовых мероприятий — День знаний и выборы депутатов Госдумы и Народного собрания Ингушетии — обсудили на заседании антитеррористической комиссии республики, под руководством Главы региона Махмуд-Али Калиматова.
Также на заседании говорилось об исполнении решений Национального антитеррористического комитета России и АТК Ингушетии, затрагивалась тема профилактики терроризма в муниципальных образованиях.
В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных и надзорных органов республики, главы администраций городов и районов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.