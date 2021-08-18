Вопросы обеспечения безопасности в День знаний и во время осенних выборов обсудили на заседании АТК Ингушетии

Также на заседании говорилось об исполнении решений Национального антитеррористического комитета России и АТК Ингушетии, затрагивалась тема профилактики терроризма в муниципальных образованиях.

В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных и надзорных органов республики, главы администраций городов и районов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.