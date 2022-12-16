Вопросы обеспечения безопасности в праздничные дни обсудили росгвардейцы и правоохранители Ингушетии

В совещании под руководством временно исполняющего обязанности начальника территориального управления Александра Нечипуренко приняли участие сотрудники и военнослужащие Назрановского полка Росгвардии, представители правоохранительных структур региона. В ходе заседания были заслушаны доклады должностных лиц о готовности подразделений к выполнению задач по охране общественного порядка в праздничные дни.

Участники мероприятия также обсудили порядок взаимодействия, определили количество сил и средств, необходимых для выполнения поставленных задач, сообщили в пресс-службе ведомства.