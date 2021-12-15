Вопросы обеспечения пожарной безопасности в период новогодних мероприятий обсудили в администрации Главы Ингушетии

Как сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства, на мероприятии, проходившем в администрации руководителя субъекта, также говорилось об организации и ходе обучения должностных лиц РСЧС и населения республики в области безопасности жизнедеятельности, о подготовке объектов электроэнергетики и ЖКХ к зиме, развитие добровольной пожарной охраны в муниципалитетах.

Кроме того, поднимались актуальные вопросы создания и развития региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, финансовых резервов и материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

В заседании приняли участие начальник ГУ МЧС по республике Вячеслав Борисов, руководство чрезвычайного ведомства Руслан Даурбеков, Темерлан Плиев, Хусейн Албагачиев и Ахмед Евлоев, руководители министерств и ведомств, главы администраций городов и районов региона.