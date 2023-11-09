Вопросы обеспечения правопорядка обсудили на заседании в Магасе

Касательно уличной преступности, руководитель субъекта поручил главам муниципалитетов совместно с МВД по республике проанализировать ситуацию и принять необходимые меры.

Значительное внимание было уделено противодействию дистанционным мошенникам, низкой раскрываемости преступлений, совершаемых с использованием сети «Интернет». Министерству внутренних дел рекомендовано повысить эффективность в этом направлении.

На заседании было обращено внимание на обеспечение общественно-политической стабильности в республике и недопущении разного рода акций, направленных на подрыв основ государственного управления и нарушение территориальной целостности страны.

Также говорилось о контроле за реализацией мероприятий, в рамках национальных и федеральных проектов. Махмуд-Али Калиматов призвал всех членов координационного совещания обеспечить пресечение любых посягательств на хищение бюджетных средств.

В завершении заседания советник руководителя республики Игорь Антонов представил на рассмотрение и утверждение проект плана заседаний постоянно действующего координационного совещания на 2024 год, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.