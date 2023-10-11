Вопросы осеннего призыва обсудили в администрации Малгобекского района Ингушетии

Глава района Абдулхамид Костоев сообщил, что, несмотря на небольшое отставание в раздаче повесток, необходимое количество призывников, готовых пойти в армию, уже набрано в пяти из 12 сельских поселений. Он дал необходимые поручения главам, чтобы работа в этом направлении велась на должном уровне.

Выступая на совещании, военком Малгобека и Малгобекского района Микаил Гандалоев отметил, что необходимо до всех довести, что срочники не будут проходить службу в зоне СВО на Украине. Они будут служить исключительно на территории России.

Сообщается, что далее были рассмотрены проблемы регистрации земельных участков и объектов капитального строительства. Специалист имущественного отдела Магомет Хамчиев доложил о количестве зарегистрированных участков на территории Малгобекского района за отчетный период.

Подводя итоги совещания, глава района дал протокольные поручения ответственным работникам со сроками их исполнения.