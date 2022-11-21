Вопросы осеннего призыва обсудили в Малгобекском районе Ингушетии

Гандалоев в своем выступлении сказал, что все молодые люди призывного возраста, получив повестку, обязаны явиться на призывную комиссию в военный комиссариат района. Он также отметил, что солдаты-срочники не будут участвовать в специальной военной операции на Украине.

По словам Кузьгова, в этом вопросе нужна слаженная работа. В случае необходимости следует проверить истинные причины неявки призывников — достоверность справок с места учебы и из медицинских учреждений, наличие инвалидности.

«Мы должны и дальше проводить воспитательную работу с призывниками и разговаривать с их родителями, чтобы улучшить ситуацию, связанную с явкой призывников в военный комиссариат», — отметил глава администрации.