Призыв

Вопросы осеннего призыва обсудили в Малгобекском районе Ингушетии

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Глава Малгобекского района Камбулат Кузьгов вместе с военкомом Микаилом Гандалоевым и членами призывной комиссии провел совещание по проводимой работе в период осенней призывной кампании.

Гандалоев в своем выступлении сказал, что все молодые люди призывного возраста, получив повестку, обязаны явиться на призывную комиссию в военный комиссариат района. Он также отметил, что солдаты-срочники не будут участвовать в специальной военной операции на Украине.

По словам Кузьгова, в этом вопросе нужна слаженная работа. В случае необходимости следует проверить истинные причины неявки призывников — достоверность справок с места учебы и из медицинских учреждений, наличие инвалидности.

«Мы должны и дальше проводить воспитательную работу с призывниками и разговаривать с их родителями, чтобы улучшить ситуацию, связанную с явкой призывников в военный комиссариат», — отметил глава администрации.

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