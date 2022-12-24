Призыв

Вопросы осеннего призыва обсудили в Малгобекском районе Ингушетии

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Глава администрации Малгобекского района Ингушетии Камбулат Кузьгов провел очередное заседание оперативного штаба, где обсудили промежуточные показатели осенней призывной кампании, информирует пресс-служба муниципалитета.

Заслушав доклады участников совещания, руководитель администрации отметил, что необходимо обеспечить 100% явку, для чего нужно провести адресную работу по каждому из призывников.

«Главам сел необходимо усилить разъяснительную работу по части призывной кампании. Нужно донести до людей информацию о том, что призыв на срочную службу проходит с учетом действующих норм законодательства. Срок военной службы в армии — 12 месяцев», — отметил Кузьгов.

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