Вопросы осеннего призыва обсудили в Малгобекском районе Ингушетии

Заслушав доклады участников совещания, руководитель администрации отметил, что необходимо обеспечить 100% явку, для чего нужно провести адресную работу по каждому из призывников.

«Главам сел необходимо усилить разъяснительную работу по части призывной кампании. Нужно донести до людей информацию о том, что призыв на срочную службу проходит с учетом действующих норм законодательства. Срок военной службы в армии — 12 месяцев», — отметил Кузьгов.