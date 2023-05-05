Вопросы патриотизма обсудили депутаты парламента Ингушетии с молодежью

Заместитель командира 5-й дивизии ПВО в запасе, полковник и парламентарий Бадрудин Олигов считает, что тема патриотизма особенно актуальна сейчас, во время антироссийских санкций и специальной военной операции.

«Патриотизм — это нравственный и политический принцип, под которым понимается любовь к Отечеству. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения своей страны, желании сохранить ее культурные особенности, а также стремлении защищать интересы Родины и своего народа», — подчеркнул он.

Директор колледжа, член комитета Народного собрания по бюджету и налогам Мустафа Цуров затронул тему истории Великой Отечественной войны.

Молодежь приятно удивила депутатов знанием истории и героической борьбы советского народа с фашизмом в 1941-1945 годах. На встрече вспомнили славных сынов ингушского народа, героев ВОВ — Ахмеда Мальсагова, Мурада Оздоева, Ширвани Костоева, Умат-Гирея Барханоева и многих других.

«Патриотизм — это наша главная национальная идея. Человек рождается, чтобы жить, и главное место в его жизни занимает семья, работа, служение Отечеству. Родина — мать, дом, где ты родился и вырос, друзья детства, любимые книги, природа — такие простые, теплые человеческие ценности становятся основой настоящей любви к Родине. Они присутствуют в каждом из нас, отнять их невозможно ни при каких обстоятельствах, ведь они хранятся в самом сердце. Поэтому быть патриотом не так уж сложно, настоящая любовь не только и не столько выражается словом, сколько подкрепляется конкретными делами. Так что — все в ваших руках», — сказал Цуров.

Участники круглого стола пришли к мнению, что необходима системная работа по патриотическому воспитанию молодежи, говорится в релизе.