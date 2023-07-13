Энергоснабжение

Вопросы платежей и замены ветхих ЛЭП обсудили в мэрии Назрани

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В мэрии Назрани обсудили вопросы взаимодействия между администрацией города и энергетиками с участием градоначальника Урусхана Евлоева и директором филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Рамазаном Торшхоевым.

Главы административных округов Назрани обратились к руководству ресурсоснабжающей организации с острыми вопросами, связанными с заменой ветхих линий электропередач, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В свою очередь Торшхоев отметил, что необходимо провести совместные инвентаризационные мероприятия в районах новостроек («за каналом» и других), где уже аналогичные работы были проведены «Газпром межрегионгаз Назрань».

Евлоев подчеркнул, что сотрудничество с «Ингушэнерго» является плодотворным и эффективным. Также он рассказал о планируемых администрацией мероприятиях по улучшению энергоснабжения в городе.

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