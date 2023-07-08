Вопросы поддержки оборонно-промышленного комплекса обсудили в Карачаево-Черкесии

В мероприятии приняли участие представители органов власти, а также руководители промышленных предприятий республики. В повестке встречи стояли вопросы роста производственных мощностей и обеспеченность кадрами предприятий региона, сообщает управление по информации и связям с общественностью СКФУ.

Открыл совещание полпред Юрий Чайка. Он отметил, что в результате санкций недружественных государств предприятия округа столкнулись с повышением стоимости и ограничением поставок сырья, запасных частей и комплектующих.

«Моим распоряжением создана и функционирует рабочая группа, которая обеспечивает координацию деятельности органов государственной власти по вопросам оборонно-промышленного комплекса на территории округа. Кроме того, в Минпромторге России в круглосуточном режиме действуют оперативные штабы по обеспечению электронной компонентной базой, металлопрокатной продукцией, станками и оборудованием отечественного производства», — акцентировал внимание Юрий Чайка.

Он отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса КЧР показали положительную динамику по объему производства продукции.

О результатах совместной работы органов власти и коллективов оборонных предприятий сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

«Хочу отметить, что в период мобилизации немало предприятий в республике перепрофилировали свое производство и занимались изготовлением товаров для нужд военных, обеспечивая своей продукцией не только военнослужащих, призванных из Карачаево-Черкессии, но и в сжатые сроки выполняли все заказы Министерства обороны. При этом многие предприятия делали это бесплатно, чтобы поддержать своих земляков», — отметил Рашид Темрезов.

Также в числе обсуждаемых вопросов совещания стояла тема кадровой обеспеченности предприятий. Напомним, что СКФУ определен координатором подготовки специалистов для предприятий оборонного комплекса в СКФО. С докладом выступил председатель Совета Консорциума вузов Северного Кавказа, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

«Текущая ситуация требует наращивания кадрового потенциала для предприятий ОПК, при этом востребованы и высококвалифицированные специалисты, и кадры рабочих профессий. Планируем в партнерстве с университетами-участниками Консорциума вузов Северного Кавказа организовать необходимый цикл мероприятий для решения этой задачи. Конечно же, в данном контексте важна активизация взаимодействия предприятий ОПК и образовательных учреждений, а также поддержка региона», — сказал председатель Совета Консорциума вузов СКФО, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Ректор СКФУ в числе инструментов решения кадровых задач также отметил целевую подготовку под потребности предприятий-заказчиков. Так, выпускник получит гарантированное рабочее место, а компания — требуемого специалиста с необходимым набором компетенций.

Также в числе предложений по развитию кадрового потенциала отмечена необходимость обмена лучшими практиками по развитию кадров в ОПК как между отраслями, так и между образовательными организациями в макрорегионе.