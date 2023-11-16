Вопросы подготовки ко Дню Ингушетии на форуме «Россия» обсудили в Магасе

«Руководитель субъекта напомнил, что 8 декабря текущего года в Москве в рамках международной выставки «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ по инициативе Президента Владимира Путина, пройдет День республики. Было отмечено, что регион представит ключевые достижения за последние годы, включая продукцию местных предприятий, национальные войлочные ковры — истинги, восстановленные древние национальные инструменты и многое другое», — рассказали в пресс-службе Главы и правительства республики.

Также Махмуд-Али Калиматов обратил отдельное внимание на реализацию национальных проектов и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Правительство России выделяет нам средства, которые мы должны эффективно использовать, создавая социальные объекты и объекты инфраструктуры. Сегодня нам нужно стремиться к тому, чтобы каждый житель республики имел доступ к современным возможностям, включая образование в новых учебных заведениях, качественную медицинскую помощь. Это касается как городских, так и сельских территорий. Контроль должен быть строгим. Важно понимать, что все это делается для наших жителей, для детей», — отметил Глава.

Он подчеркнул необходимость эффективного взаимодействия всех органов власти и постоянного контроля за выполнением поставленных задач.

В совещании принимали участие премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин, вице-премьеры Индира Сагова и Тимур Фаттахов, руководитель управления внутренней политики Анзор Мархиев, глава контрольного управления Борис Паров, начальник государственно-правового управления администрации Главы и правительства республики Лиза Оздоева.