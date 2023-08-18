Вопросы поставки Ингушетии элитных семян и удобрений обсуждались на выставке «МинводыАгро-2023»

Основным вопросом встречи стало обеспечение производителей сельхозпродукции региона элитными семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений, сообщается в ТГ правительства Ингушетии.

«Наш холдинг производит и продает семена всех главных культур нашей страны — подсолнечника, сахарной свеклы, озимой и яровой пшеницы, сои, гороха, кукурузы. Хочу отметить, что по качеству они не уступают импортным», — отметил Салис Каракотов.

Он добавил, что компания создана на базе отраслевого советского НИИ химических средств защиты растений и сегодняшний ассортимент продуктов — это результат собственных инновационных разработок.

«Мы уже не первый год сотрудничаем с «Щелково Агрохим», где приобретаем не только элитные семена и минеральные удобрения, но и инновационные средства защиты растений, играющие важную роль в развитии всего аграрного сектора региона. Сегодня обсудили с руководством холдинга ряд вопросов о дальнейшем сотрудничестве, которое, я уверен, поможет аграриям Ингушетии повысить урожайность и добиться еще больших успехов в сельском хозяйстве», — сказал Магамед Гагиев.

Напомним, 17-19 августа в выставочном комплексе «МинводыЭКСПО» проходит Международная агропромышленная выставка «МинводыАгро».

Сообщается, что на форум приехали более 150 компаний-участников со всей страны и соседней Белоруссии.