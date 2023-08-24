Пожарная безопасность

Вопросы пожарной безопасности обсуждались на заседании КЧС Назрановского района Ингушетии

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Вопросы пожарной безопасности обсуждались на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации Назрановского района Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Назрань и Назрановскому району Муслим Костоев отметил, что большинство возгораний сухой растительности происходит по причине умышленного поджога. Было принято решение активизировать разъяснительную работу с населением.

В ведомстве отметили, что установлены конкретные сроки устранения имеющихся недостатков, назначены ответственные за реализацию предупредительных мер и оповещение населения в случае ЧС. Также напомнили о запрете пала травы в летний пожароопасный период.

Как ранее сообщала «Ингушетия», только в период с 14 по 21 августа текущего года сотрудники МЧС по республике 33 раза привлекались на тушение пожаров.

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