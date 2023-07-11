Вопросы правонарушений подростков обсудили на межведомственном совещании в администрации Магаса

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На заседании комиссии сотрудники КДН и ЗП администрации г. Магаса вместе с представителями правоохранительных органов и специалистами учреждений системы профилактики обсудили промежуточные результаты рейдового мероприятия «Подросток».

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в ходе рейда было выявлено несколько случаев правонарушений и противоправных действий среди подростков. Специалистами приняты соответствующие меры по воспитательной работе с нарушителями и предоставлению помощи по необходимости.

Кроме того, участниками рабочей встречи были обсуждены дальнейшие шаги в предотвращении правонарушений и негативного поведения подростков. Было высказано предложение о создании дополнительных программ профилактики и социальной поддержки для подростков, направленных на формирование правильной жизненной позиции и предотвращение отклоняющегося поведения.

Напомним, что в Магасе с 20 июня по 31 августа проводится межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток».

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