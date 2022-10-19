Вопросы правового оформления земель обсудили на совещании в Ингушетии

Руководитель субъекта подчеркнул, что цели являются общими для ведомства и исполнительной власти, поскольку речь идет о социально-экономическом развитии, создании условий для жителей республики, которые напрямую зависят от уровня налоговых поступлений в бюджет региона. А также данная деятельность, по его мнению, значима для обеспечения территорий под строительство социальной инфраструктуры в населенных пунктах в доступных местах, а не на окраинах, что стало привычной практикой.

По данным управления, всего на территории республики в ЕГРН выявлено ранее учтенных объектов без сведений об их правообладателях — 50 645. Вся необходимая информация с разбивкой по городам, районам и сельским поселениям республики направлена в адрес органов местного самоуправления, в результате чего снят с учета 1 081 объект, внесено в отметки о правообладателях в ЕГРН 135 помещений, а по 1 627 осуществлена регистрация ранее возникшего права за физическими лицами, по их заявлениям.

По итогам совещания администрациям муниципалитетов рекомендовано провести необходимую работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направить сведения о них для внесения в Единый государственный реестр недвижимости, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.