Выборы

Вопросы проведения муниципальных выборов в СИЗО обсудили в Ингушетии

0

В территориальной избирательной комиссии Карабулака состоялась рабочая встреча по вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов в СИЗО-1, сообщает пресс-служба ОФСИН по Ингушетии.

В рамках подготовки к проведению выборов депутатов городского совета, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года, помощник начальника пенитенциарного учреждения по соблюдению прав человека в УИС Азраил Харсиев встретился с председателем Магометом Мальсаговым и сотрудниками ТИК.

Были обсуждены вопросы организации работы по обеспечению избирательных прав лиц, содержащихся под домашним арестом и лиц, которые находятся в следственном изоляторе, а также оборудования помещений для голосования, размещения наглядной агитации и обеспечения правопорядка, отметили в ведомстве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На пожарах в Ингушетии за неделю спасены четыре человека
Исследователи зафиксировали частичное обрушение стены полубоевой башни в Ингушетии
В 14 населенных пунктах Ингушетии на сутки отключат газ
В Ингушетии мужчина отравился угарным газом
Команда проекта «Места» компании «ВКонтакте» сняла видеоролик о развитии стрельбы из лука в Ингушетии
Юнармейцы Ингушетии принимают участие в проекте Вахта памяти «Терский рубеж»
Жителю Ингушетии грозит тюремный срок за нападение на полицейского
Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» даст концерт в Ингушетии
До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за хранение марихуаны
В Магасе построят современный торгово-развлекательный центр
В Ингушетии почтили память жертв террористических актов

Главное

Яндекс.Метрика

 