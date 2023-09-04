Вопросы проведения муниципальных выборов в СИЗО обсудили в Ингушетии

В рамках подготовки к проведению выборов депутатов городского совета, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года, помощник начальника пенитенциарного учреждения по соблюдению прав человека в УИС Азраил Харсиев встретился с председателем Магометом Мальсаговым и сотрудниками ТИК.

Были обсуждены вопросы организации работы по обеспечению избирательных прав лиц, содержащихся под домашним арестом и лиц, которые находятся в следственном изоляторе, а также оборудования помещений для голосования, размещения наглядной агитации и обеспечения правопорядка, отметили в ведомстве.