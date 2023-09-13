Вопросы проведения осенней призывной компании обсудили в правительстве Ингушетии

«Главам администраций городов и районов выписано и передано более 8,4 тыс. повесток. Также более 250 повесток отправлены руководителям министерств и ведомств для оповещения сотрудников призывного возраста. Наряду с этой работой, мы еженедельно встречаемся с военными комиссарами муниципальных образований по вопросам призывной кампании», — проинформировал Зарубек Гадаборшев.

По его словам, все необходимые медицинские учреждения и специалисты готовы принимать и осматривать призывников.

Военком отметил, что для выработки общих решений по недопущению недочетов, в конце сентября в республике запланированы инструкторско-методические сборы со всеми лицами, задействованными в призыве, на котором будут подведены итоги весенней призывной кампании и поставлены задачи для успешного проведения осеннего призыва.

Премьер обратил внимание на важность информирования всех возрастных категорий о возможностях военной службы и призыве.

«Необходимо усилить и проводить широкую агитационно-разъяснительную работу, чтобы каждый молодой человек мог принять осознанное решение о своем будущем. Уверен, что все необходимые меры будут приняты для эффективной подготовки и проведения осеннего призыва», — сказал Владимир Сластенин.

Отметим, что по плану из Ингушетии 200 юношей должны быть призваны осенью, из них водителей категории «С» — 35 человек. Кампания стартует 1 октября и закончится 31 декабря. Как не сообщалось ранее, солдат срочной службы в зону СВО направлять не будут.

Напомним, что в республике на 100% выполнила план по весеннему призыву. Всего 225 призывников убыли по месту постоянной службы в военные части.

«Благодаря проведенной разъяснительной работе среди населения с привлечением общественных организаций и духовенства, сходам о необходимости исполнения гражданами призывного возраста воинской обязанности Ингушетия на 100% выполнила план на весенний призыв. За этим результатом стоит большая совместная работа по патриотическому воспитанию молодежи», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.