Газификация

Вопросы реализации плана газификации обсудят Глава Ингушетии и представители Газпрома

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Вопросы реализации 5-летней программы газификации в Ингушетии обсудят на встрече в Магасе руководитель региона Махмуд-Али Калиматов и представители Газпрома.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона, представительную делегацию возглавят гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и член правления, начальник департамента компании Владимир Марков.

Будут подняты такие темы, как догазификация, погашение задолженности региона за потребленный газ, обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Гости также примут участие в мероприятии по подключению газа к четвертой школе на 720 мест в городе Назрани. Новое здание учебного заведения построено на месте старой школы, в рамках региональных проектов «Содействие занятости» и «Современная школа», входящих в нацпроекты «Образование» и «Демография».

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