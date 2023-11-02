Вопросы сохранения стабильности в Ингушетии обсуждались на заседании АТК

«Все жители республики переживают за ситуацию в Палестине. И мы, как и мусульмане всего мира, решительно осуждаем то, что там сегодня происходит. Это нарушает все человеческие нормы и может привести к гуманитарной катастрофе. После событий в соседнем регионе, Дагестане, считаю необходимым усилить профилактическую работу в рамках антитеррористических мероприятий. Также считаю важным задействовать в этой работе общественные организации, духовенство, экспертов, политологов и представителей правоохранительных и силовых структур. Их профессиональная компетенция сможет стать убедительным аргументом в разъяснительной работе среди молодежи», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, в политических играх противоборствующих сторон именно молодежь является самой уязвимой категорией. Это идеологически самая уязвимая часть населения, с несформировавшимся мировоззрением. Их легче всего вовлечь в радикальные действия, и с ними должна быть проведена серьезная разъяснительная работа.

«Сознанием молодежи сейчас легко манипулировать, их вовлекают в опасные темы, о последствиях которых они не имеют полного представления. Нужно спасать их от этого ошибочного шага, а для этого с ними надо работать, просвещать их. И делать это мы должны все вместе. Мы должны ориентироваться на позицию и действия Президента России Владимира Путина. Он ее прямолинейно обозначил в первые же дни событий в секторе Газа, поддержав право Палестины стать независимым государством. Никаких разночтений по текущей ситуации быть не должно. Наш Президент считает, что Палестине можно помочь «только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией» и подчеркивает, что Россия уже борется с ними в рамках специальной военной операции. Такое же понимание ситуации должно сложиться и в молодежной среде, у населения в целом», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«Президент России поставил перед губернаторами, правоохранительными и силовыми структурами задачу по защите конституционного строя страны, прав и свобод граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. В случае возникновения малейшей угрозы наши совместные действия, в соответствии с установкой Президента России, должны быть своевременными, четкими и твердыми. Мы должны безоговорочно доверять нашему Главе государства, который более 20 лет возглавляет страну и сделал почти невозможное, чтобы сохранить величие многонациональной и многоконфессиональной России. Мы все должны работать в этом направлении и не позволять разъединять нас нашим врагам», — добавил Глава региона.