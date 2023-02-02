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Вопросы взаимодействия обсудили вице-премьер Ингушетии и руководитель управления Росреестра по СКФО

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Актуальные вопросы взаимодействия обсудили первый зампредседателя правительства региона Олег Фурсов, руководители управлений Росреестра по СКФО и республике Марат Каракетов и Марем Оздоева, сообщила «Ингушетии» пресс-секретарь регионального ведомства Камила Гандарова.

По ее словам, речь шла о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, не функционирование региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, завершение работ по аварийному жилью, отсутствие динамики в реализации гаражной амнистии, необходимости урегулирования наименований географических объектов.

«В решении перечня данных вопросов заинтересованы, как управление Росреестра по Ингушетии, так и органы исполнительной власти и местного самоуправления республики. Полагаю, совместными усилиями, мы выработаем эффективный план межведомственного взаимодействия по этому поводу», — отметил Фурсов.

Он пригласил представителей управления Росреестра по Ингушетии принять участие в заседании рабочей группы, которое состоится в ближайшее время в правительстве.

Каракетов заверил вице-премьера, что с их стороны будет оказано полное содействие в решении обозначенных вопросов.

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