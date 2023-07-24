Вопросы взаимодействия с муниципалитетами обсудили в министерстве имущественных отношений Ингушетии

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Вопросы взаимодействия с муниципалитетами обсудили в министерстве имущественных и земельных отношений Ингушетии, под руководством главы ведомства Константина Гамаюнова.

«Проблем с предоставлением земельных участков много, и решать их нужно сообща, в тесном взаимодействии», — отметил Гамаюнов, сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что в ходе заседания, в частности, обсуждался план выездных проверок в муниципальные образования совместно с представителями управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по республике.

Подобные встречи, в рамках поручения Главы региона Махмуд-Али Калиматова, планируется проводить на регулярной основе.

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