«Вор в законе» «Муса ингуш» ответит в суде за хранение наркотиков

«По версии следствия, мужчина в 2012 году приобрел обладающий непререкаемым авторитетом в преступном мире титул «вор в законе». С этого момента он стал занимать высшее положение в преступной иерархии на территории Северо-Кавказского федерального округа», — сказал представитель ведомства.

По его информации, при задержании 23 января 2020 г. в Назрани сотрудники правоохранительных органов изъяли у криминального авторитета наркотическое средство N-метилэфедрон в крупном размере.

Ему вменяют ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд республики.

По данным источника газеты «Ингушетия», речь идет о жителе Альтиевского округа Назрани, имеющем в криминальных кругах прозвище «Муса ингуш».

В рамках следственных действий в Назрани силовики провели обыски по месту прописки известного «вора в законе».

Житель Назрани десять лет назад привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия. Предположительно, «коронован» в Москве летом 2013 года. В 2016 году получил три года колонии за незаконное хранение наркотиков. На свободу вышел в августе 2019 года.