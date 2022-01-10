Восемь автомобилей «Лада-Гранта» поступили в распоряжение Минтруда Ингушетии для соцобслуживания граждан

«Министерство за счёт средств национального проекта «Демография» закупило автомобили для социального обслуживания граждан. На сэкономленные средства из федерального бюджета приобретены восемь автомобилей марки «Лада-Гранта» для нужд ведомства», — сказал Муталиев.

По его информации, закупка необходимой техники позволит властям укрепить материально-техническую базу Минтруда, а также поможет улучшить работу по социальному обслуживанию пожилых людей на дому.

Как отметил министр, ведомство на протяжении более 20 лет испытывало острую необходимость в подобных автомобилях для осуществления полноценной деятельности по оказанию гражданам социальных услуг.

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» запланировано строительство реабилитационного центра для инвалидов на 250 мест в сельском поселении Али-Юрт. Кроме того, предполагается возвести пять комплексных центров соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Карабулаке, Назрани, Малгобеке, а также в сельском поселении Экажево и городе Сунжа на 2021-2024 годы.

Упомянутый проект предусматривает разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, расширение инфраструктуры учреждений социального обслуживания.