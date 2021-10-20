Восемь человек 5 лет получали зарплату в лесничестве Ингушетии, не работая

«Установлено, что в Сунженском лесничестве с 2015 по 2020 год на различные должности назначены восемь человек, которые фактически в учреждении не работали и на рабочих местах не появлялись», — сказал представитель надзорного ведомства.

Как отметил собеседник издания, мошенническим способом, с использованием должностных полномочий, были похищены бюджетные средства на общую сумму более 3 млн рублей.

В результате прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Ход расследования дела проконтролирует прокуратура Ингушетии.