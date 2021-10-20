Восемь человек 5 лет получали зарплату в лесничестве Ингушетии, не работая
Возбуждено уголовное дело по факту хищения 3 млн руб., предназначенных для выплаты зарплаты в Сунженском лесничестве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«Установлено, что в Сунженском лесничестве с 2015 по 2020 год на различные должности назначены восемь человек, которые фактически в учреждении не работали и на рабочих местах не появлялись», — сказал представитель надзорного ведомства.
Как отметил собеседник издания, мошенническим способом, с использованием должностных полномочий, были похищены бюджетные средства на общую сумму более 3 млн рублей.
В результате прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).
Ход расследования дела проконтролирует прокуратура Ингушетии.