Нацпроекты

Восемь городских школ Ингушетии обзавелись обновленными спортзалами

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В текущем году в восьми общеобразовательных учреждениях проведен ремонт спортивных залов в рамках реализации нацпроекта «Образование», об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

«Условия для занятия спортом появились у обучающихся первой гимназии, второй и третьей школ Карабулака и первой, восемнадцатой, двадцатой, школы-интерната, гимназии номер один Малгобека», — сказал представитель ведомства.

Как пояснила нашему изданию министр образования и науки Эсет Бокова, в спортивных залах заменили окна, напольное покрытие, провели покраску стен и потолка, обновили освещение и отопление.

На создание условий для занятия физической культурой и спортом в школах Ингушетии выделены денежные средства в размере более 31 млн руб.

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