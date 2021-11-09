Восемь городских школ Ингушетии обзавелись обновленными спортзалами
В текущем году в восьми общеобразовательных учреждениях проведен ремонт спортивных залов в рамках реализации нацпроекта «Образование», об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.
«Условия для занятия спортом появились у обучающихся первой гимназии, второй и третьей школ Карабулака и первой, восемнадцатой, двадцатой, школы-интерната, гимназии номер один Малгобека», — сказал представитель ведомства.
Как пояснила нашему изданию министр образования и науки Эсет Бокова, в спортивных залах заменили окна, напольное покрытие, провели покраску стен и потолка, обновили освещение и отопление.
На создание условий для занятия физической культурой и спортом в школах Ингушетии выделены денежные средства в размере более 31 млн руб.