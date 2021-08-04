Восемь учащихся образовательных организаций культуры и искусства стали стипендиатами Главы Ингушетии

В 2021-2022 учебном году стипендиатами Главы региона стали юные скрипачки, воспитанницы преподавателя Центральной школы искусств Ингушетии Галины Дружининой семиклассница Ясмина Тутаева и шестиклассница Заида Аушева, учащиеся Государственного колледжа искусств Ингушетии по специальности «инструментальное исполнительство» третьекурсники Абдуллах Ялхороев и Дана Гудантова, второкурсница Мадина Хушалаева и учащаяся четвертого курса Марьям Цицкиева.

Также стипендиатами Главы Ингушетии стали студентки Северо-Кавказского государственного института искусств Диана Нальгиева (хореографическое искусство, четвертый курс) и Залина Танкиева (социально-культурная деятельность, третий курс).

Список стипендиатов был утвержден распоряжением Махмуд-Али Калиматова 28 июля 2021 года.