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Восемь военнослужащих из Ингушетии освобождены из украинского плена

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В субботу состоялся очередной российско-украинский обмен пленными. В их числе 8 наших ребят. Они будут проходить лечение и реабилитацию в Москве.

Об этом в своем Телеграм-канале написал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в их освобождении — Министерство обороны России, депутатов Государственной Думы Муслима Татриева и Шамсаила Саралиева. Родные и близкие этих ребят смогут сегодня спокойно вздохнуть, зная, что их сыновья, братья, мужья вернутся к ним живыми и здоровыми», — отметил Калиматов.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в регионе Ибрагим Цечоев сообщил газете «Ингушетия», что по поручению Главы республики им ведется постоянная работа по взаимодействию с УПЧ в России, Минобороны, депутатами Госдумы и с другими госорганами в целях освобождения наших граждан, оказавшихся в плену на подконтрольной киевскому режиму территории.

Цечоев также выразил слова благодарности всем, кто принял участие в процессе освобождения наших ребят, за их неоценимый труд.

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