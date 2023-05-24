Воспитанница технопарка «Кванториум» из Ингушетии стала призером конкурса «Герои инженерных войск»

По информации Минобрнауки Ингушетии, Раяна подготовила проект советского инженера-конструктора Михаила Ильича Кошкина, который прошёл путь от пекаря до военного инженера и начальника конструкторского бюро.

Отмечается, что перед участниками конкурса стояла задача разработать инфографику с изображением подвигов героев инженерных войск во время Великой Отечественной войны с помощью графических редакторов.

Напомним, целью конкурса является формирование у молодежи и подрастающего поколения патриотических, морально-нравственных ценностей и активной жизненной позиции через оформление инфографики участников инженерных войск во время ВОВ.