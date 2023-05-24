Воспитанница технопарка «Кванториум» из Ингушетии стала призером конкурса «Герои инженерных войск»
Учащаяся детского технопарка «Кванториум» Раяна Харсиева заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Герои инженерных войск», приуроченном ко Дню Победы.
По информации Минобрнауки Ингушетии, Раяна подготовила проект советского инженера-конструктора Михаила Ильича Кошкина, который прошёл путь от пекаря до военного инженера и начальника конструкторского бюро.
Отмечается, что перед участниками конкурса стояла задача разработать инфографику с изображением подвигов героев инженерных войск во время Великой Отечественной войны с помощью графических редакторов.
Напомним, целью конкурса является формирование у молодежи и подрастающего поколения патриотических, морально-нравственных ценностей и активной жизненной позиции через оформление инфографики участников инженерных войск во время ВОВ.