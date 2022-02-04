Вольная борьба

Воспитанник Долаковской спортивной школы Халит Шаухалов стал победителем первенства Ингушетии по вольной борьбе среди юношей

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Воспитанник Долаковской спортивной школы Халит Шаухалов стал победителем первенства Ингушетии по вольной борьбе среди юношей 2005-2006 г. р. и прошел отбор на первенство СКФО.

Соревнования проходили в сельском поселении Верхние Ачалуки. В них приняли участие представители секций вольной борьбы со всех уголков республики. В сельский спортивный комплекс съехалось несколько сотен ребят 16-17 лет.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, Халит Шаухалов тренируется под руководством Юсупа Аксагова.

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