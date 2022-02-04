Воспитанник Долаковской спортивной школы Халит Шаухалов стал победителем первенства Ингушетии по вольной борьбе среди юношей
Воспитанник Долаковской спортивной школы Халит Шаухалов стал победителем первенства Ингушетии по вольной борьбе среди юношей 2005-2006 г. р. и прошел отбор на первенство СКФО.
Соревнования проходили в сельском поселении Верхние Ачалуки. В них приняли участие представители секций вольной борьбы со всех уголков республики. В сельский спортивный комплекс съехалось несколько сотен ребят 16-17 лет.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, Халит Шаухалов тренируется под руководством Юсупа Аксагова.