Вольная борьба

Воспитанник Долаковской спортшколы успешно выступил на турнире по вольной борьбе

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Воспитанник Долаковской спортшколы Исмаил Сапралиев успешно выступил на открытом турнире по вольной борьбе.
 

В соревнованиях, проходивших в Чеченской Республике, приняли участие юные борцы со всего Северного Кавказа. Турнир проходил в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни».

Как сообщили в администрации Назрановского района, Исмаил Сапралиев стал победителем в весовой категории 48 килограммов. Тренируется юный спортсмен под руководством Беслана Ганиева.

 

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