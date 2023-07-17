Воспитанник Долаковской спортшколы успешно выступил на турнире по вольной борьбе

В соревнованиях, проходивших в Чеченской Республике, приняли участие юные борцы со всего Северного Кавказа. Турнир проходил в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни».

Как сообщили в администрации Назрановского района, Исмаил Сапралиев стал победителем в весовой категории 48 килограммов. Тренируется юный спортсмен под руководством Беслана Ганиева.