Воспитанникам ДК села Плиево Ингушетии рассказали об опасности наркотиков
В Доме культуры сельского поселения Плиево Назрановского района состоялась профилактическая беседа со школьниками о последствиях, к которым приводит употребление наркотиков.
Участниками антинаркотического мероприятия стали ребята, занимающиеся в различных кружках сельского ДК, сообщил представитель пресс-службы Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
По словам собеседника, ребятам рассказали о том, какие виды наркотиков бывают и чем заканчивается это безумное увлечение.