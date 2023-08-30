Наркотики

Воспитанникам ДК села Плиево Ингушетии рассказали об опасности наркотиков

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В Доме культуры сельского поселения Плиево Назрановского района состоялась профилактическая беседа со школьниками о последствиях, к которым приводит употребление наркотиков.

Участниками антинаркотического мероприятия стали ребята, занимающиеся в различных кружках сельского ДК, сообщил представитель пресс-службы Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

По словам собеседника, ребятам рассказали о том, какие виды наркотиков бывают и чем заканчивается это безумное увлечение.

 

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