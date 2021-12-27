Воспитанники ДК сельского поселения Сагопши Ингушетии приняли участие в новогоднем представлении

Программа началась с театрализованного представления, подготовленного творческим коллективом и воспитанниками художественной самодеятельности сельского ДК.

Далее состоялся концерт, в котором приняли участие солисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Зелимхан Барханоев и Залина Горчханова, а также артистка КДЦ Малгобекского района Фатима Товсолтанова.

«Все участники новогоднего представления блестяще проявили свое творческое мастерство, артистизм и креативные способности. Зрителей восхитил по-новогоднему украшенный зал, а также выставка новогодних поделок, которая проходит в фойе Дома культуры», — рассказали галете «Ингушетия» в пресс-службе филармонии.